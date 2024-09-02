  • 2 Сентября, 16:47
  • BAIGENEWS

Есть ли риск распространения оспы обезьян в Казахстане

Сегодня, 16:33
АВТОР
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pixabay Сегодня, 16:33
Сегодня, 16:33
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Фото: pixabay

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала вопрос о возможности распространения оспы обезьян в Казахстане, передаёт BaigeNews.

"По оспе обезьян для Казахстана минимальные угрозы", - заявила в кулуарах правительства Альназарова

Она добавила, что Минздравом принимаются все необходимые защитные меры. На 44 постах на въезде в страну усилены санитарные службы транспорта.

"Работа проводится, завезли диагностику, в Астане и Алматы - два центра, которые при необходимости будут заниматься диагностикой, выделены койки, алгоритмы - всё это проработано", - отметила глава Минздрава.

 

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