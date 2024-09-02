Есть ли риск распространения оспы обезьян в Казахстане
Сегодня, 16:33
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Сегодня, 16:33Сегодня, 16:33
70Фото: pixabay
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала вопрос о возможности распространения оспы обезьян в Казахстане, передаёт BaigeNews.
"По оспе обезьян для Казахстана минимальные угрозы", - заявила в кулуарах правительства Альназарова
Она добавила, что Минздравом принимаются все необходимые защитные меры. На 44 постах на въезде в страну усилены санитарные службы транспорта.
"Работа проводится, завезли диагностику, в Астане и Алматы - два центра, которые при необходимости будут заниматься диагностикой, выделены койки, алгоритмы - всё это проработано", - отметила глава Минздрава.
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