Есть ли риск распространения оспы обезьян в Казахстане

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала вопрос о возможности распространения оспы обезьян в Казахстане, передаёт BaigeNews.

"По оспе обезьян для Казахстана минимальные угрозы", - заявила в кулуарах правительства Альназарова

Она добавила, что Минздравом принимаются все необходимые защитные меры. На 44 постах на въезде в страну усилены санитарные службы транспорта.