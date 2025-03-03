Павлодарская область относится к "зеленой зоне", но к паводкам здесь все равно готовятся. Тем более в марте воздух прогреется на 2 градуса выше нормы. В зоне особого внимания – Актогайский и Баянаульский районы. Корреспондент BaigeNews.kz выяснял, придет ли в регион большая вода, и боятся ли подтоплений те, кто лишился жилья прошлой весной.

В 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными паводками за последние 80 лет. Павлодарская область пострадала куда меньше, чем другие регионы. И все же паводки затронули несколько сел, оказались затоплены жилые дома, а чтобы отвести талые воды от села Узынсу пришлось даже перекопать республиканскую трассу.

Ледяной "бутерброд"

Главное отличие 2025 года – глубина промерзания грунта. Она вдвое меньше, и это хорошая новость. По информации ДЧС сейчас глубина промерзания грунта в среднем составляет 94 сантиметра, в прошлом году она доходила до двух метров. Также количество осадков меньше на 38%.

- К тому же, вспомним прошлую зиму: теплый декабрь, морозов практически не было, в конце месяца пошли дожди, а потом ударили морозы. Затем в феврале были сильные дожди, которые не свойственны нашим температурным показателям. После этого снова наступили сильные морозы. Земля покрылась ледяной коркой, а в марте пошло активное снеготаяние. Талая вода не могла впитаться в землю и начала искать рельефные низменности, - говорит начальник управления предупреждения ЧС, подполковник гражданской защиты Шакир Ахметов.

Представитель Департамента ДЧС объяснил: ледяная корка замерзала слоями и получился своеобразный "бутерброд".

- В этом году погода была не такая морозная, дождей как таковых не было. Единственное, по прогнозу в марте будет на 2 градуса теплее, и ожидаются небольшие осадки. В этом году в нашем регионе паводки должны пройти полегче. Тем более, акиматы активно начали вывозить снег из отдаленных населенных пунктов. На прошлой неделе мы провели объезды, посмотрели, что эта работа действительно проводится, - отметил Шакир Ахметов.

Фото: Александра Григорьева.

Активное снеготаяние в регионе по данным ДЧС начнется уже достаточно скоро. Так в прошлом году паводковый период начался после Наурыза, 23-24 числа. Первый случай был зафиксирован в Павлодаре – в микрорайоне Второй Павлодар. Там была угроза подтопления, и буквально через полчаса начала поступать информация из южной части области – в районе Экибастуза, Майский район, район Аккулы.

- Оттуда уже поступали звонки по откачке воды. То есть мы говорим о второй декаде марта. В этом году примерно также прогнозируем. Будет теплее, поэтому прогнозируем наступление паводкового периода в конце первой декады, начале второй декады, - подчеркнул начальник управления предупреждения ЧС, подполковник гражданской защиты Шакир Ахметов.

Зависимы от других регионов

Свое влияние на прохождение паводков может оказать ситуация в соседних регионах. Так как в Акмолинской и Карагандинской областях уровень снежного покрова в 1,5 раза превышает показатели прошлого года.

- У нас на контроле - Баянаульский и Актогайский районы. В Баянаульском особое внимание будет уделено населенным пунктам, граничащим с Карагандинской областью. Это села Каныша Сатпаева, Муса Шормана. Дело в том, что на территории Карагандинской области в полтора раза больше снегозапаса, влагозапаса. В весенний период с плотин "Акжар" и "Каратока" пойдет вода в реку Ащысу Баянаульского района. И как раз с 6 по 7 марта мы планируем провести республиканское учение "Көктем ". Областной штаб будет дислоцироваться в селе Каныша Сатпаева. Хотим заранее провести данные работы, отработать в рамках учения все спасательные операции. После этого эту группировку сил и средств там оставляем, - рассказал Шакир Ахметов.

В Актогайском районе угрозу представляет река Селеты, подтоплению подвержено село Шолаксор. Основная проблема в весенний период, когда идут попуски, - река Селеты выходит из берегов, уточнил представитель ДЧС.

Чтобы минимизировать риски, в прошлом году в той местности провели дноуглубление и расширение русла. Также вокруг села Шолаксор, исторически подверженного подтоплениям, возвели 8,3 километра защитной насыпи высотой до двух метров. На подъездной дороге готовы к работе 5 водопропускных труб.

Всего в зоне риска – более 50 сел. Однако это не значит, что в каждое из них придет большая вода.

- Мы берем на контроль те населенные пункты, где были подтопления. Даже если это произошло 10-15 лет назад. Совместно с акиматами отрабатываем вопросы по проведению в селах инженерных работ, чтобы снизить риски повторного подтопления. Всего у нас на контроле – 52 населенных пункта. И там есть разделение: где-то угроза подтопления есть при пропусках воды из Шульбинского водохранилища, где-то основную угрозу представляют талые воды, - рассказал Шакир Ахметов.

Обратить проблему в пользу

В Баянаульском районе в зоне риска - 17 населенных пунктов. Основную угрозу в весенний период для них представляют реки Ащису, Айдос, Бала-Щидерты, Карасу.

На случай ухудшения паводковой ситуации уже подготовили мотопомпы, мешкотару, ГСМ. На дорогах будут открыты 378 водопроводных труб. Также на трассе республиканского значения Калкаман – Баянаул - Умуткер-Ульяновский построен железобетонный трехпролетный мост, что позволит воде проходить под сооружением, не заходя в села. В 2025 году планируется возвести мост через реку Ащысу в селе Көкдонбақ, в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации.

Интересно, что хотя весной река Ащысу представляет серьезную угрозу для местных жителей, выходя из берегов и размывая дороги, летом она практически пересыхает. Что абсолютная норма для этой речки: питание у нее в основном снеговое. А чтобы весной близлежащие села не страдали от паводков необходимо восстановить систему лиманного орошения. Это позволит обратить проблему в пользу. По шлюзам паводковые воды будут распределяться, уходя на поля. К слову, в советское время в этом районе существовали три лиманные системы, которые обеспечивали животноводство кормами.

Работы по восстановлению системы лиманного орошения уже ведутся. Их рассчитывают завершить до конца 2025 года.

- Управлением недропользования, окружающей среды и водных ресурсов в 2024 году начаты работы по восстановлению систем лиманного орошения на площади 3,6 тысячи гектаров в Жанажольском и Сатпаевском сельских округах Баянаульского района. Данные проекты являются двухгодичными, завершение планируется до конца текущего года. За счет распределения паводковых вод реки Ащысу на орошаемые земли лиманов, снизится риск подтопления населенных пунктов Баянаульского района, а также увеличится урожайность грубых кормов, что в дальнейшем положительно повлияет на развитие животноводства района, - прокомментировали в управлении недропользования.

В последние несколько лет на паводкоопасных участках Павлодарской области каждую весну работают гидропосты. Оттуда ежедневно, четыре раза в сутки, передаются данные в штаб наблюдения за паводками. Сдедят специалисты и за ситуацией на реке Ащысу.

- Там проводятся работы по углублению и восстановлению лиманных систем, которые были в советское время. Это делается, чтобы сохранить воду и пустить ее во благо, то есть залить поля и получить корма для животных. Плюс - это безопасность. Если воды будет много, она не подтопит населенные пункты. Гидропост начнет работать весной, с начала апреля приступаем, - сообщил павлодарский гидролог Антон Чашин.

Взрывные работы

Этой весной для снижения рисков на реке Селеты впервые проведут взрывные работы вместо резки льда. Это позволить справиться с ледяными заторами и поможет предотвратить подтопление.

- В этом году вдобавок к уже проведенным работам планируется проведение взрывных работ, чтобы быстрее прошел лед. Как раз скоро пройдет совещание с участием ДЧС трех областей - СКО, Павлодарская и Акмолинская. И мы хотим одномоментно провести взрывные работы. Весной во время ледохода лед забивается в узких местах, на поворотах, ему некуда идти, и уровень воды в реке начинает повышаться, что угрожает селу. Поэтому в этом году мы решили экспериментально провести взрывные работы. Если они покажут свою эффективность, будем проводить каждый год, - отметил Шакир Ахметов. - До этого постоянно проводили резку льда узкими полосками. Но бывало, что толщина его настолько большая, что пила просто не доходила до конца. А взрывные работы, как раз позволяют полностью пробить лед.

В ДЧС постоянно держат связь с районами, местные акимы направляют им информацию о текущей обстановке и проблемных вопросах. Отчитываются о вывозе снега. Связь также держат с Акмолинской и Абайской областями, СКО, обмениваются данными с Омской и Новосибирской областями, Алтайским краем.

Получают в Департаменте по ЧС и сводки по водохранилищам. Ведутся работы по укреплению защитных насыпей вдоль береговой линии Иртыша.

- Бухтарминское водохранилище в этом году наполнено на 75%, Усть-Каменогорское - на 95%, Шульбинское - на 80%. Приток Бухтарминского водохранилища составляет 174 кубометра в секунду, Усть-Каменогорского - 554 кубометра в секунду, Шульбинского - 512 кубометра в секунду. Наибольшее влияние на нашу область имеет Шульбинское водохранилище, которое в прошлом году было заполнено на 78,7%, - рассказал Шакир Ахметов.

Чтобы не размыло дорогу

Чтобы минимизировать риски, связанные с весенними паводками, устанавливают новые водопропускные трубы. Напомним, 3 апреля 2024 года в связи с угрозой наводнения в селе Узынсу раскопали участок республиканской трассы Атамекен - Иртышск - Русская Поляна. Это сделали для отвода талых вод. Из-за разрытия трассы было закрыто движение для всех видов транспорта на участке от села Панфилово до границы с Россией. Позже под дорогой проложили водопропускные трубы.

- Там установили две водопропускные трубы, возвели искусственную насыпь с южной стороны села, - уточнили в ДЧС.

Всего во время подготовки к паводкам в Павлодарской области укрепили 18 километров защитных дамб и валов, отремонтировали и построили более 4 километров отводных каналов, установлены и заменены 24 водопропускных сооружения.

Плесень в домах и страх новых подтоплений

В прошлом году от большой воды в Павлодарской области сильнее всего пострадало село Жалаулы Актогайского района. Там затопило 14 домов. Большая вода пришла так быстро, что несколько семей не успели спасти мебель и технику. На протяжении шести дней в селе действовал режим ЧС. Когда паводки отступили, 9 домов удалось отремонтировать, еще пять восстановлению не подлежали. Решено было строить новое жилье на возвышенности. А чтобы защитить село от нового бедствия там возвели 2,3 километра земляной насыпи высотой до 3 метров, оборудовали три котлована для сбора талой воды.

Одной из тех, чей дом не выдержал напора стихии, стала Светлана Муллина. Для камышитовой постройки это был второй потоп, впервые его затопило 39 лет назад. Тогда дом удалось восстановить, в нем выросли шестеро детей Светланы. А вот паводков 2024 года дом не выдержал.

Вода зашла внутрь так быстро, что выносить вещи смысла не было. Позже для Светланы и ее соседей на спонсорские средства построили новые дома, новоселье справили летом. Однако проблемы на этом не закончились. Сейчас в доме повсюду плесень – в углах, на стенах, под линолеумом. На протяжении 1,5 месяца были проблемы со светом. Светлана уточняет: проблемы с плесенью не только у нее, но и у соседей, которые заехали в такие же новые дома.

- Чувствовалось, что дом сыроватый. Мы все лето протапливали. Мне еще говорили: "А зачем ты летом топишь?". Так, там сырость ужасная, влажность. Потом наступила глубокая осень, и у меня по углам начала расти плесень. Ничего не помогало, растет и растет. В одной комнате, потом – в другой, потом и в зале появилась, и на кухне. Я начала кашлять, дышать нечем, я еще гипертоник. Звонила в акимат местный, чтобы как-то решить ситуацию, гарантия же на дом – три года, - рассказывает Светлана Муллина. - Мой дом был последним. Когда заканчивали, пошел ливень. Прям по стенкам бежало, все мокрое, сказали, оставят пушку и будут сушить. Через два дня подсушили, а через неделю дома сдавать. Быстро побелили, установили окна и двери. Окна сейчас "сифонят". Стяжка на полу не просохла, на нее ОСБ постелили, линолеум. Грех жаловаться, дом хороший. Но из-за плесени боюсь за здоровье и человеческий труд жалко.

По словам Светланы, ей пообещали, что весной приедет комиссия, и будут решать, как устранять недостатки. Что касается нынешней весны, по словам сельчанки, местные жители все еще опасаются паводков. Хоть в селе и подготовили котлованы для отвода воды.

- Много котлованов сделали, молодцы. Главное, чтобы именно туда вода уходила, - говорит женщина.

О том, как село будут защищать от прихода большой воды этой весной, рассказали и в Департаменте по ЧС.

- С восточной стороны через дорогу областного значения Актогай-Шолаксор возведена защитная насыпь протяженностью порядка двух километров, высотой порядка трех метров. Такая значительная дамба. В самом селе разрыты три котлована общей вместимостью 200 тысяч кубометров воды, и они выполнены таким образом, чтобы, когда первый котлован заполнится, мы мотопомпой перекачивали в другой, - сообщили в ДЧС.

Вторая волна

Вторая фаза паводкового периода в Павлодарской области обусловлена природоохранными попусками воды с Верхнеиртышского каскада водохранилищ ВКО. Компенсационные попуски необходимы для сохранения экологического баланса, и чтобы обеспечить кормами скот. Если нет попусков или их объем слишком низкий, начинают высыхать мелкие озера, начинается засоление почв, сокращается поголовье скота. Объемы этого года еще не определены.