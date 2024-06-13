Есть ли эффект от обработок против гнуса почти за 3 млрд тенге в Павлодарской области?

Ученые и чиновники оценивают борьбу с гнусом в Павлодарской области волне неплохо. Считают, что желаемая эффективность обработок против личинок в 80 процентов достигнута. Меж тем, жители региона по-разному относятся в результатам работы, особенно в сельской местности. Жалобы поступают в частности на нашествие мошки, передает корреспондент BaigeNews.kz.

На борьбу с гнусом в Павлодарской области в 2024 году выделили 2 миллиарда 900 тысяч тенге. К работам, как правило, приступают уже зимой, обрабатывают подвалы многоэтажек. А вот весной с потеплением отслеживают развитие новых личинок комаров. Тут играет роль разлив Иртыша. Больше воды, а стало быть больше места для размножения.

"Воды до сегодняшнего дня много. В низовьях Иртыша практически еще вода сомкнута с основным руслом. Это проблема, под которую изменяет тактику работ областной подрядчик и научная группа. При этом нужно говорить о том, что выплод мошек идет до самых холодов, несколько генераций характерно для нашей области. Нашествия как такого и не будет, поскольку гнус полностью отслеживается. Именно по мошкам, как только по ним будут показания, будет еще одна обработка на реке. Причем полностью исключить кровососущих мы не можем", - говорит руководитель научной группы Канат Ахметов.

Меж тем, жалобы от жителей сельской местности на атаку кровососущих уже поступают. В частности, на мошку. Видео публикуют в соцсетях из Иртышского и Актогайского районов. Один из водителей показал результат поездки. Весь автомобиль оказался забит кровососущими.

Александр Постников живет в Павлодаре, но заядлый рыбак, а потому видит ситуацию в целом. Говорит, в городе гнуса не так уж много, хотя в жаркую погоду все же комары атакуют. А вот чуть дальше от областного центра ситуация хуже.

"Вот возле реки в городе сидишь, особо не кусают. Тут еще ветер сдувает их. Я ездил за червями чуть дальше от Павлодара, в лесок. Там, конечно, находиться сложно. Прям жужжат под ухом, кусают", - рассказал павлодарец Александр Постников.

Меж тем, в управлении недропользования говорят, что в этом году на самом деле не так уж много нареканий от населения. Ведут аналитику не первый год и цифры говорят сами за себя.

"Один из показателей эффективной работы — это наличие жалоб, каких-то сигналов от населения, в том числе и из районов. Я могу вам сказать то, что было в 2021-2022 годах, когда количество жалоб исчислялось полуторамесячными, ну и для сравнения по итогам прошлого года в статистике жалоб было порядка 150. В текущем году мы дополнительно открыли Call-центр, чтобы у людей была возможность отправлять жалобы нам для аналитики, чтобы мы понимали где какая ситуация. На сегодняшний день порядка 10 жалоб поступило на этот телефон", - сообщил заместитель руководителя управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области Дияр Каиркенов.

Еще порядка 10 жалоб поступило в аккаунты управления в соцсетях, а потому чиновники по этому показателю считают проделанную работу эффективной. Признают, точечные обращения есть из Актогайского района, Иртышского, Майского. Называют даже конкретные села, такие как Муткенова, Исы Байзакова, Сычевка, но подрядчики реагируют оперативно и также индивидуально усиливают работу.

"Эффективность обработок на сегодняшний день по кровососущим насекомым около 90 процентов и это действительно так. В отличии от прошлого года, нужно отметить, что выплод личинок мошек на реке несколько запаздывал. Это связано с большими попусками и охлаждением воды. По комарам опоздания не было. Практически с 18 апреля работа началась по борьбе с выплодам комаров", - добавил руководитель научной группы Канат Ахметов.

По мошкам, кстати, сейчас идет вторая генерация выплода. Первые две, как правило, назойливые, а после до самой осени обороты по назойливости эти насекомые сбавляют. А потому по сути природа в ближайшие две недели сама даст слабину, уверены ученые.