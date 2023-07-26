Есть ли дефицит трамадола в больницах Казахстана рассказали в Минздраве

В социальных сетях периодически появляются жалобы казахстанцев на нехватку Трамадола для онкобольных людей. Как известно этот препарат используются в качестве сильного обезболивающего. На запрос корреспонданта, в Минздраве сообщили, что в стране зарегистрировано 11 торговых наименований лекарственных средств содержащих трамадол, в больницах и поликлинах Казахстана пациентам его выделяют бесплатно, передает BaigeNews.kz.

"На 2023 год закуплен "Трамадол" раствор для инъекций в количестве 1,8 миллиона единиц и Трамадол таблетки и капсулы в количестве 935 280 единиц, отгружен в медицинские организаций Трамадол, раствор для инъекций в количестве 765 280 единиц и Трамадол таблетки и капсулы в количестве 467 880 единиц", - проинформировали в Минздраве.

Отметим, что трамадол относится к психотропным веществам. Лекарства с его содержанием строго контролируются министерством здравоохранения Казахстана.

В соцсетях не редки публикации о сложности доступа к лекарственным средствам, а также к информации об их отсутствии. Так, пользователь Facebook, жительница Астаны написала, что ее 81-летний отец с диагнозом рак желудка четвертой степени не может получить трамадол. По словам женщины, купить лекарство без рецепта нельзя, поскольку он приравнен к наркотическим средствам, а в поликлинике получить его не удается. Но если и получается, то этого количества недостаточно для того, что облегчить сильные боли пожилого человека.

При этом сложности получения препарата в поликлиниках города подтвердили и другие пользователи Сети.

Однако согласно ответу консультанта iKomek 109, пациент лекарство всё-таки получил. Задержку объяснили тем, что препарат "Трамадол" отсутствовал в связи с ожиданием поставок.

Также в стране испольузется похожий на трамадол препарат – метадон. Применяется он при терапии накрозависмых. По данным министерства здравоохранения, со следующего года это лекарство будут закупать за счет средств из государственного бюджета.

Ранее, а именно с 2008 года метадон закупали за счет средств Глобального фонда, который ведет активное привлечение инвестиций для борьбы с ВИЧ/СПИДа, туберкулезом и другими серьезными заболеваниями.

Кроме того в ведомстве добавили, что терапия, которую проводят пациентам с опиоидной зависимостью, проводится в соответствии с международными рекомендациями и законодательством Казахстана. При этом данная процедура не относится к вопросам легализации или декриминализации употребления запрещенных наркотических веществ.

В Казахстане на метадоновой терапии находятся 462 пациента. Как добавили в министерстве, все эти люди находятся на динамическом наблюдении, что подразумевает консультацию профильных специалистов, психолога, социального работника.

Также пациентам назначаются разные виды анализов - физикальное обследование, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, микрореакция на сифилис, анализ крови на ВИЧ, флюорография. Таким образом пациенты могут получить лечение и других сопутствующих заболеваний, в том числе инфекционных, предупреждая их распространение.

Этот препарат помогает стабилизировать состояние пациента, улучшить физическое и ментальное здоровье, восстановить и установить взаимоотношения с окружающими, и в целом вести обычный образ жизни, отметили в Министерстве здравоохранения.