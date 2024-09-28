Ест кашу с детьми, играет в Лего: Ирина Болгар показала домашнего Павла Дурова

В последнее время внимание общественности приковано к истории Павла Дурова и Ирины Болгар. Признание брюнетки в соцсетях о романе с миллиардером заставило Интернет забурлить, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

Долгие годы пара скрывала отношения: Дурову удавалось прятать личную жизнь вдали от журналистов и папарацци. Павел считался одним из самых желанных и загадочных холостяков, а тем временем, его сердце было несвободно.

По словам Болгар, их история любви началась в 2012 году — тогда ее представили основателю Telegram, как тренера по йоге. Искра между миллиардером и брюнеткой, в последствии подарившей ему троих детей, пробежала не сразу.

"Позвонил друг и предложил встретиться с Павлом Дуровым. Я даже не знала, как он выглядит, пришлось погуглить фото. После первой встречи договорились встретиться снова, объединенные общим интересом к йоге. Наши разговоры все чаще переходили на другие темы. Мы много времени проводили вместе, общались часами. Вот так мы и подружились", — начала она.

К слову, обращались влюбленные к друг другу не так, как это происходит в обычных семьях. "Дружеские отношения поддерживали до конца 2012 года, когда Павел пригласил меня в Дубай, провести зимние каникулы с ним, большой компанией друзей и сотрудников „ВКонтакте“. Интересно, что мы с Павлом всегда общались на Вы. Павел объяснил, что привык так общаться с самыми близкими людьми и привел в пример своего лучшего друга Михаила Равдоникаса. Ранее мы много времени проводили с ним и, действительно, эти двое общались на Вы".

Те выходные стали для Дурова и Болгар особенными.

"В этой поездке наши отношения превратились в романтические и мы вернулись в Питер, как пара. Не желая расставаться ни на день, мы заселились в отель W, где раньше жил Павел, и проводили там время до апреля. В апреле 2013 мы летали в Венецию и путешествовали по Европе", — делится Ирина.

По ее словам, тот период для бизнесмена оказался непростым. "В то время в России возбудили уголовное дело против Дурова после инцидента с полицейским. А вот летом 2013 мы вернулись обратно в Петербург и поселились на съемной квартире с видом на Исаакиевский собор в центре города. Мы жили там вместе до 2017 года. Там родились три наших ребенка", — объяснила она.

Болгар заверяет, что Дуров всегда хотел большую семью и даже планировал завести еще одного ребенка.

"Павел даже настаивал на том, чтобы было больше детей: и в 2021, и в 2022, незадолго до нашего окончательного расставания. Но это желание уже не было взаимным с моей стороны, я отказалась", — заявила брюнетка.

Напомним, в начале месяца загадочная Ирина Болгар вместе с детьми от Павла Дурова появилась в Париже. Ирина заявила, что суд запретил Павлу Дурову видеться с дочерью и сыновьями.

Павла Дурова задержали 24 августа, когда он прилетел из Азербайджана в Париж. Бизнесмена обвиняют сразу по нескольким статьям: терроризм, наркотики, мошенничество, отмывание денег, сокрытие педофилии. Все эти обвинения строятся на том, что преступники общались через его мессенджер Telegram. СМИ писали, что Дуров сейчас находится в отношениях с 24-летней криптокоучем Юлией Вавиловой. Это она была с ним в момент задержания после приземления во Франции на частном джете.

Между тем, основателя Telegram отпустили из французской тюрьмы под залог в размере пяти миллионов евро. Сейчас ему запрещено покидать территорию Франции.