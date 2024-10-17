Если видеть в нём преступника, мы не сможем с ним работать – педагог колонии для детей

65 подростков отбывают наказание за самые разные преступления в единственной колонии для несовершеннолетних в Казахстане. Находится она в Алматы. Самому младшему заключённому – 15 лет. Что толкает их на преступления, как работают с ними педагоги и какие советы готовы дать родителям, корреспондент BaigeNews.kz узнала у начальника отдела по воспитательной и социально-психологической работе среди осуждённых учреждения №11 Алмой Базильбаевой.

- Алма Койшыбаевна, за какие преступления чаще всего попадают подростки в колонию?

- В основном у нас содержатся осуждённые за совершение особо тяжких преступлений. Это преступления против личности, а именно преступные деяния, посягающие на безопасность жизни, здоровья, половую неприкосновенность. В основном отбывают наказание за убийства. Есть осуждённые за распространение наркотиков.

- Сколько так называемых несовершеннолетних закладчиков сейчас отбывают наказание в колонии, и какой максимальный срок им назначен?

- Самый максимальный срок – семь с половиной лет. Всего за закладку наркотиков отбывают наказание 11 человек. Именно в последние три года мы наблюдаем рост заключённых за распространение наркотиков, раньше их было не так много. Все они в основном попадают по одной и той же схеме: захотели заработать "лёгкие" деньги. Мы интересовались: знали ли они, чем занимались? Отвечают, что вполне осознанно пошли на такой шаг, потому что считали, что можно быстро заработать деньги. При этом понимали, что через месяц-два их задержат. И это не от безысходности, когда, заставила нужда. Все они просто хотели "лёгких" денег.

- Раньше считалось, что в колонию чаще попадают дети из неблагополучных семей, либо может дети из детских домов. Сейчас какая ситуация?

- Последние 6-7 лет детей из детских домов или интернатов у нас не было. В любом случае у заключённого есть хотя бы один родитель и чаще всего это мама. Сейчас это дети как из полных, так и из неполных семей. 37 мальчиков из неполных, а 28 – из полных семей, где есть оба родителя. Это семьи со среднестатистическим достатком, в которых родители работают, но получилось так, что их ребёнок совершил преступление. На самом деле, в зоне риска многие, независимо от социального положения. Мы все наблюдаем, что сейчас происходит с подростками, независимо от их возраста, статуса: буллинг, унижают друг друга, драки и ещё всё это снимают на видео.

- Вы сказали, что самому младшему заключённому 15 лет. А сколько лет самому старшему из ребят?

- Самому старшему 19 лет. Вы спросите: почему в таком возрасте ещё находится в колонии для несовершеннолетних? По закону, когда осуждённому исполняется 18 лет, по его желанию он может продолжить отбывать наказание в воспитательной колонии. Для этого он пишет в суд ходатайство, чтобы его оставили в этой колонии до 21 года.

- А осознают ли они, что совершили преступление? Раскаиваются ли в содеянном?

- Знаете, как они сами потом рассказывают, до последнего момента, пока приговор не огласили, они не понимали всей серьёзности ситуации. И даже шок получают, когда слышат приговор. Скажем, назначено семь лет лишения свободы, учреждение такое-то… Только в этот момент осознают, что всё... А до этого надеются, что могут избежать наказания, смогут выйти. Осознание приходит позже, уже находясь здесь. Так как в колонии не так много ребят, они адаптацию проходят быстро, потому что до этого они в изоляторах находятся, потом обжалуют решение суда, ещё какое-то время ждут. То есть к нам уже приходят с пониманием, что это колония и они лишены свободы. Но здесь у нас нет такой серости: есть школа, футбольное поле, столовая, наказание отбывают такие же дети, как и они сами. Они быстро адаптируются. Через время они начинают сожалеть, сожаление приходит только таким образом...

- Алма Койшыбаевна, можете ли вспомнить историю из вашей практики, которая потрясла вас до глубины души?

- Я работаю в колонии больше 20 лет. Конечно, таких историй много. У нас, как я выше сказала, есть осуждённые, которые отбывают наказание за особо тяжкие преступления. Например, за убийство родного отца или матери. Это очень тяжело. Был случай, когда подросток с другом дяди убил родного отца. Или когда мальчик убил родную мать. Тоже очень тяжело. Случай, когда мальчик изнасиловал родную сестрёнку. Обычно, когда осуждённый прибывает к нам, мы анализируем, как он совершил преступление, почему он на это пошёл. Но мы не должны смотреть на них, как на насильников или убийц. Если на его преступление смотреть, то мы не сможем с ним работать и применять методы воспитательного характера. То есть оно остаётся за пределами, хотя мы знаем, за что он сидит, какое преступление совершил. Задача педагогов – дать ему возможность осознать свою вину, чтобы в будущем он не совершал этого. Если он ошибся, дать ему правильное направление на будущее.

- В чём сложность работы с несовершеннолетними заключёнными?

- Сложность в том, что это несовершеннолетние. Психика незрелая, нет жизненного опыта и знаний, как у взрослого сформировавшегося человека. Также необходимо учитывать функционирование гормональной системы, которая значительно повышает нервную возбудимость подростка, вызывает вспыльчивость, резкость, несдержанность. Настроение переменчивое, до обеда у них может быть одно настроение, а после обеда – другое. Нужно вовремя это заметить. К примеру, мы проводим в колонии День открытых дверей. За месяц вперёд им сообщаем, что будет такое мероприятие, что родители могут прийти и провести с ними время. Они звонят, уточняют: смогут родители приехать или нет. К примеру, родители могут сообщить, что смогут приехать, а в день мероприятия по каким-либо причинам не приезжают, что расстраивает нашего мальчика. Это самый сложный момент. И помимо того, что мы проводим вот это мероприятие, мы уже следим за теми ребятами, к которым должны были приехать, но не приехали по каким-либо причинам. Момент очень сложный. В такие моменты они закрываются в себе. Представьте, к другим приехали, обняли, внимание оказали, а к ним – нет. И у них такое состояние. В этот момент боишься, от них ведь всякого можно ожидать. Многие из них состоят на учёте, у многих психика нарушенная. Это тяжёлый момент. Личность у них ещё полностью не сформирована. Наша цель – дать им правильное направление, помочь осознать свои ошибки. За 20 лет каких только судеб или преступлений не было. Чтобы их в общество вывести, они не должны быть озлобленными. Мы поэтому проводим различные мероприятия, чтобы они не ощущали себя преступниками. Чтобы завтра они не пошли снова на преступление, общество должно по-другому относиться к ним: в жизни все ошибаются. На их месте может оказаться кто угодно…

- А как часто их могут навещать близкие? Бывали ли случаи, когда родные отказывались от ребят?

- В моей практике такого не было, чтобы отказались родственники и не приезжали. Конечно, многим из них тяжело ездить, так как колония единственная и находится в Алматы. Тяжело ездить, например, тем, кто проживает в Костанае или Мангистауской области. У осуждённых есть право на длительное свидание, когда родные могут приехать и двое суток находиться с детьми, проживать вместе. Есть и краткосрочные свидания, когда с осуждёнными могут встретиться и побыть с ними от двух до четырёх часов. Многие далеко живут, поэтому не все могут воспользоваться этим правом. У кого-то возможности нет ездить каждые два месяца, ведь нужно покупать билеты, везти с собой что-то. Но, несмотря на это, связь поддерживается, посылки ребята получают. Нет такого, чтобы не было социальной связи.

- Скучают по близким?

- Да, скучают, многие делятся своими переживаниями. Но в основном родители звонят ежедневно, могут по видеосвязи разговаривать через Skype. Если сами дети не могут дозвониться, говорят нам, мы стараемся со своей стороны узнать причину.

- О чём мечтают ребята?

- У каждого мечта – быстрее освободиться. Некоторые мечтают заботиться о родителях, некоторые хотят поступить, учиться дальше. Другие хотят сразу работать, чтобы помочь близким, возместить родителям то, что они вложили в них. В целом мечты у всех разные.

- Хотели бы они начать всё заново, не совершать это преступление?

- Когда у них спрашиваешь, если бы вам дали второй шанс начать жизнь заново, многие улыбаются, говорят, что это жизнь и такого не может быть. Например, один из ребят говорит, что если бы дали такую возможность, то в тот момент пошёл бы в другую сторону, не хотел бы попасть в такую ситуацию. Но это единицы.

- Какова динамика, стало ли больше заключённых или наоборот меньше?

- За последние два года, к сожалению, мы наблюдаем рост. А в предыдущие семь лет было уменьшение. Сейчас больше стало заключённых из-за закладчиков. В 2015-2016 годах их было не так много, а сейчас прибывают. В целом, когда ребятам исполняется 18 лет, они убывают. Скоро двум будет 18, они поедут во взрослую колонию по месту жительства.

- Какой у них распорядок, как отбывают наказание несовершеннолетние?

- В обязательном порядке мы должны дать им среднее образование. А так как это колония для несовершеннолетних, здесь есть школа, где работает педагогический состав. Данная школа относится к городской. С 09:00 до 14:00 они все находятся в школе. В основном обучаются в 8-11 классах, есть русские и казахские классы. Когда они прибывают, педагоги определяют их уровень знаний, после чего зачисляют в класс. После обеда есть профессиональная школа, где можно получить специальность токаря, слесаря, столяра. Вечером после 17:00 у них личное время на подготовку к ужину и т.д. Есть пару часов, когда они могут разговаривать по таксофону с близкими. В 22:00 – отбой, а подъём - в 06:00. В выходные в порядке графика дежурят, занимаются спортом. В субботу, например, у них генеральная уборка и банный день, а в воскресенье – спортивные мероприятия, просмотр телепередач. В праздничные дни приглашаются спортивные команды из других школ. Мы проводим КВН совместно со студенческими командами колледжей. Во время каникул приглашаем разные организации, мероприятия проводим. Сотрудники отдела социально-педагогической работы с момента прибытия осуждённых постоянно находятся с ними. Есть такие моменты, когда мы их сопровождаем, в санчасть отводим, если заболел, например. Есть психолог, который непосредственно должен проработать с осуждённым его адаптационный период. Ребята разные, поэтому психологи работают с ними.

- Алма Койшыбаевна, вы больше 20 лет работаете с подростками, которые совершали какие-либо преступления. Можете ли дать какой-то ценный совет родителям, чтобы предотвратить такие роковые ошибки? Чтобы потом не сожалеть?

- Cейчас такое время, что нужно больше с детьми находиться, разговаривать, узнавать, что они делают, чем интересуются. Всё-таки контроль нужен со стороны родителей. А сегодня подростки чаще сами себе предоставлены. Со школы они вышли, родители на работе, им нужно кормить их, деньги зарабатывать. Поэтому нужны секции, чтобы они были заняты. После работы я вижу, как школьники возвращаются, сами по себе ходят, может родители по телефону контролируют, но этого мало. Вижу, как многие курят, выражаются нецензурно, на замечания в ответ могут сказать столько грубых слов. Родителям нужно по возможности записывать их на секции, чем-то занимать.

- Благодарю за интервью!