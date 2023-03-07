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  • Если вам на ногу упадёт молоток, и вы нецензурно выругаетесь при людях, то штрафа не будет - МВД
pixabay.com Сегодня, 14:12
179
Сегодня, 14:12
179
Фото: pixabay.com

Если вам на ногу упадёт молоток, и вы нецензурно выругаетесь при людях, то штрафа не будет - МВД

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах правительства рассказал, в каких случаях казахстанцев не будут наказывать за мат в общественных местах, передает BaigeNews.kz

По его словам, закон существует давно, в этом году была просто ужесточена ответственность.

"Необходимо отметить, вот мы сразу обращаем внимание на маты, но закон был направлен в первую очередь на борьбу с вандализмом. У нас очень много было осквернений ЖК, лифтов, очень много фактов и мы не могли привлечь их к уголовной ответственности. Поэтому сегодня ужесточена ответ именно за осквернение, за нарушение общественного порядка и в то же время по ужесточению ответственности по нецензурной брани - она имеет свои квалифицирующие признаки, то есть реально должно быть нарушение общественного порядка, явное неуважение и цинизм к обществу, то есть должен быть потерпевший, который действия нашего хулигана действительно задели честь и достоинство, которые нарушил общественный порядок и его действия и ли слова не согласуются с моральными принципами", - рассказал он журналистам.

Министр отметил, что если человек произнесет нецензурную брань в общественном месте - то он понесент достойное наказание.

"Именно в общественном месте, явное неуважение, вот если я сейчас скажу нецензурную вещь, меня можно привлечь. Есть свидетели, есть камеры. С особым цинизмом, явным не уважением к окружающим. Но в жизни бывают разные ситуации, если молоток упал на ногу, то это у же не является нарушением общественного порядка", - подчеркнул Ахметжанов.

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#мат #МВД #закон
Артём Волков Журналист
Сегодня, 14:12
179
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