"Если расскажешь, убью твою маму": мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку в Алматы

В Алматы в изолятор отправили подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки. Мать пострадавшего ребёнка рассказала, что пьяный незнакомец средь бела дня проник в дом и надругался над дочерью. А после содеянного стал угрожать школьнице, что убьет её мать, если девочка кому-нибудь расскажет о случившемся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Ребёнок не может оправиться от шока: после пережитого шестиклассница замкнулась в себе и не хочет разговаривать.

"Мне позвонила моя дочь, сказала, в дом пришёл неизвестный мужчина. Говорит, он закрыл ей рот, чтобы не кричала. Повалил на пол и раздел. Всё сделал. И в конце сказал, чтобы не было никаких обид, поцеловал ей руку. Он угрожал ей. Говорил: "Если кому-нибудь расскажешь, я убью твою маму", - рассказала мать девочки.

Женщина говорит: всё произошло, когда она ушла на работу. Старший ребенок был в школе. Во времянке находилась младшая дочь, которая учится во вторую смену.

Семья переехала во времянку две недели назад. Мать пострадавшей говорит, что лично с предполагаемым преступником не знакома.

"Мы приехали, полицейские уже были на месте. Моей дочери показали фотографию преступника. Она сразу его опознала", - сообщил отец школьницы.

О задержанном известно немного: 38-летний уроженец Жетысуской области, безработный, без постоянного места жительства, злоупотреблял алкоголем.

Подозреваемого задержали по горячим следам.

"Установлено, что он проник в чужое жилище, воспользовавшись свободным доступом: дверь была не заперта. Девочка одна находилась дома, в связи с чем не смогла оказать ему сопротивление. Был осуществлен выезд следственно-оперативной группы, которая изъяла, провела первично-следственные мероприятия, осмотр места происшествия и назначила соответствующие экспертизы", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Полицейские завели уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней.

Если вина предполагаемого педофила будет доказана, ему может грозить пожизненный срок.