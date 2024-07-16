Если полностью уничтожим саранчу, получим большие проблемы - Минсельхоз

Почему очередной год в Казахстане не могут победить саранчу, объяснил на брифинге в СЦК председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Дархан Абдикаримов, передаёт BaigeNews.kz.

"Саранча тоже присутствует в экосистеме. Никак нельзя её уничтожить. Если мы нарушим природную цепочку, то получим другие очень большие проблемы. Мы против саранчи работаем, но не ставим цель, чтобы её не стало, а делаем так, чтобы она не повредила посевы. Например, как в африканских странах саранча прошлась, такого у нас никогда не было и не будет, потому что мы правильно работаем". - сказал Абдикаримов.

По его словам, раз в 11 лет идёт подъём саранчовых.