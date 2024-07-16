Если полностью уничтожим саранчу, получим большие проблемы - Минсельхоз
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Почему очередной год в Казахстане не могут победить саранчу, объяснил на брифинге в СЦК председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Дархан Абдикаримов, передаёт BaigeNews.kz.
"Саранча тоже присутствует в экосистеме. Никак нельзя её уничтожить. Если мы нарушим природную цепочку, то получим другие очень большие проблемы. Мы против саранчи работаем, но не ставим цель, чтобы её не стало, а делаем так, чтобы она не повредила посевы. Например, как в африканских странах саранча прошлась, такого у нас никогда не было и не будет, потому что мы правильно работаем". - сказал Абдикаримов.
По его словам, раз в 11 лет идёт подъём саранчовых.
"Мы сейчас на пике этого подъёма. Саранча была и будет на этих территориях. Мы живём с ней бок об бок все времена. Хотя говорят, что в СССР такого не было, но скажу, что было. Я помню ещё 10-летним мальчиком, что в Наурзумском заповеднике леса стояли без листьев. Было такое, что саранча поедала целый заповедник – 40 тысяч гектаров леса. Таких случаев в последнее время мы не допускаем. Большое нашествие саранчи случалось в 1999-2000 годах. Но с тех пор службу защиты растений восстановили", - подчеркнул спикер.
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