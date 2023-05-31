"Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам

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Популярный казахстанский шоумен и актёр Алмат Сакатов в интервью для программы "Менің өмірім" рассказал, какой должна быть по его мнению хорошая жена, вызвав неоднозначную реакцию у казахстанок, передаёт BaigeNews.kz.

"Хорошая женщина должна быть терпеливой. Всё. Понимаю, если избивает, пьёт водку каждый день, но ведь его еще надо до этого довести. А когда мужчина распускает руки? Когда женщины не следит за своим языком. Когда женщина терпеливая и мудрая, мужчина тоже знает своё место. Нужно терпение. Больше ничего не нужно", - сказал он.

По его мнению, на измены мужа нужно закрывать глаза и терпеть трудную жизнь.