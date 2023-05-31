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  • "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам
Instagram Сегодня, 15:06
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Сегодня, 15:06
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Фото: Instagram

"Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам

Популярный казахстанский шоумен и актёр Алмат Сакатов в интервью для программы "Менің өмірім" рассказал, какой должна быть по его мнению хорошая жена, вызвав неоднозначную реакцию у казахстанок, передаёт BaigeNews.kz.

"Хорошая женщина должна быть терпеливой. Всё. Понимаю, если избивает, пьёт водку каждый день, но ведь его еще надо до этого довести. А когда мужчина распускает руки? Когда женщины не следит за своим языком. Когда женщина терпеливая и мудрая, мужчина тоже знает своё место. Нужно терпение. Больше ничего не нужно", - сказал он.

По его мнению, на измены мужа нужно закрывать глаза и терпеть трудную жизнь.

"Если муж загулял, терпи. Когда придет время, ты успокоишься. Некоторые говорят, что женщина должна быть честной, отдавая всю себя своему мужчине. И как нетерпеливая женщина может быть таковой? Один раз скандал, второй. После этого он плюнет и уйдет. Как долго он сможет оставаться верным в таком случае? Терпите трудную жизнь. Если твой муж не зарабатывает деньги, терпи. Завтра найдёт, как заработать. Потому что я видел это у своих родителей, бабушек, дедушек. Терпение тоже имеет свои пределы. Чтобы терпеть, нужен ум и здравый смысл", - добавил актер.

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Сегодня, 15:06
332
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