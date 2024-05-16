Если мой дом оценят по 240 тысяч тенге за квадрат, я буду благодарна - жительница Кульсары

Комиссия по оценке и возмещению ущерба от паводка в Кульсары приняла заявления от первых жителей, согласившихся с оценкой испорченного стихией имущества, передаёт BaigeNews.kz.

В Доме культуры сегодня начали приём граждан для оформления выплат, согласно ранее проведённым оценкам. Шесть семей уже приняли решение на получение компенсации ущерба, которая будет выплачена в течение 14 дней.

Многие жители города положительно восприняли оценку специалистов и стремятся в кратчайшие сроки подать заявление, отметили в оперативном штабе.

"Я не прошу нереальную сумму в 400 тысяч тенге за квадратный метр. Мне достаточно получить сумму, способную удовлетворить мои нужды. Даже если мой дом оценят по 240 тысяч тенге за квадрат, я буду благодарна за эти деньги. Если мой дом оценивается в 25 миллионов тенге, если будут считать ущерб по этой ставке, это для меня очень выгодно. Буду благодарна этой сумме, потому что вопрос с жильём для моей семьи стоит очень остро", - сказала жительница Кульсары Жайлаш Муканова.

Подготовка документов для выплаты компенсации за понесённый материальный ущерб продлится 10 дней. Идёт техническое обследование и оценка недвижимого имущества. На данный момент принято 2 940 заявлений, направлено на рассмотрение 2 727 заявлений, проведена оценка 2 624 домов, техническое обследование 2 671 дома. Выявлено 756 аварийных домов.