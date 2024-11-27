Если друг оказался вдруг: почти 1 млн тенге потерял казахстанец из-за доверчивости

Полицейские в Карагандинской области задержали афериста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

37-летний мужчина вошёл в доверие к своему знакомому и похитил у него деньги.

"Злоумышленник попросил у знакомого мобильный телефон якобы для срочного звонка. Получив устройство, он оформил кредит через банковское приложение на имя потерпевшего и перевел деньги на свой счет. Сумма ущерба составила 940 тысяч тенге", - рассказали в полиции.

На допросе задержанный признался в содеянном. Он объяснил свои противоправные действия тем, что ему срочно нужны были деньги.

"Возбуждено уголовное дело, проводится расследование", - добавили в полиции.

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