Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки

Фото: dimashnews.com

На Axiata Arena в Куала-Лумпуре впервые прозвучали казахские народные инструменты, а также песни на казахском и многих других языках мира. Сольный концерт Димаша Кудайбергена прошел в столице Малайзии. К слову, это был первый концерт после того, как Димаш потерял близкого человека — дедушку, которого называл папой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт певца.

Димаш обратился к поклонникам со словами благодарности за поддержку в трудные дни после потери его любимого дедушки.

"Концерт мог бы не состояться, но благодаря вашей поддержке все идет как надо. Наш папа всегда говорил – если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина", — сказал Димаш.

Обладатель уникальнейшего на планете голоса исполнил композиции на семи языках в разных стилях и жанрах.

Каждый поклонник артиста смог найти этим вечером для себя что-то новое и в то же время насладиться новым звучанием песен.

Гостьей концерта стала малазийская певица с мировым именем Сити Нурхализа, которая исполнила свой великолепный хит "Bukan Cinta Biasa" и традиционную песню "NIRMALA".

Димаш всегда подчеркивает, что его основная задача – познакомить мирового зрителя с культурой своей родной страны, с творчеством его земляков. В программе шоу зрители услышали и спели вместе с артистом народную песню на казахском языке "Дайдидау" и "Дурдараз" в современной обработке, а также песни казахстанских композиторов "Махаббат бер маған" Айгуль Бажановой, "Fly Away" Едильжана Габбасова и "Zhalyn", которую он написал вместе с Димашем.

Свою первую композиторскую работу представил молодой композитор Абильмансур Кудайберген, аккомпанируя старшему брату в песне "Together".

В заключительной части шоу прозвучали крупные композиторские работы "El amore en ti" на испанском языке и реквием "The story of one sky", который в этот вечер звучал особенно пронзительно.

Напомним, 13 июня ушёл из жизни Димаша — Кудайберген Айтбаев. Димаш был старшим внуком, который по старинной казахской традиции получил воспитание бабушки и дедушки. Это они первые разглядели талант юного обладателя уникальнейшего на планете голоса.

После смерти близкого человека артист оставил в социальных сетях трогательное послание.

Накануне концерта в Куала-Лумпуре Димашу Кудайбергену вручили медаль.