Эскалация конфликта в Украине: Максим Споткай высказался об усилении безопасности Казахстана

Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путём переговоров. Об этом в Facebook написал Советник - пресс-секретарь Президента. Берик Уали заявил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины. Отмечено, что председатели палат Парламента Казахстана поставлены в известность о принимаемых мерах. Руководитель аппарата Сената Парламента РК Максим Споткай считает, что события на внешнем контуре не могут повлиять на укорочение в нашей стране принципов законности и порядка. Это наш главный стратегический приоритет.

"Поэтому с полной уверенностью можно говорить, что сегодня Президент страны предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности страны и её граждан, а также сохранения стабильности в обществе, именно с точки зрения укрепления законности и укрепления порядка. Геополитическая обстановка продолжает оставаться напряжённой. Ситуация вокруг Украины вышла на новый уровень, к сожалению, конфликт переживает новый этап эскалации. Беспрецедентные вызовы требуют решительных действий. Поэтому Глава государства дал поручения руководству Правительства, Администрации Президента, силовому блоку и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов", - делится Споткай.

Всё это полностью согласуется с положениями Конституции и национального законодательства Казахстана, резюмировал Максим Споткай.

"Наша страна всегда была и остаётся сторонницей урегулирования любых конфликтов и разногласий исключительно дипломатическим путём. Казахстан не раз заявлял о готовности предоставления площадки для переговоров между Россией и Украиной. Большая работа по поручению Президента нашей страны проводится по дипломатическим каналам с целью содействия прекращению военных действий между сторонами. Как было отмечено, сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка - стратегическая задача для Казахстана на этом этапе", - пишет Максим Споткай.

Руководитель аппарата Сената Парламента Казахстана выразил уверенность в том, что, несмотря на непростую обстановку в мире, поступательное развитие нашей страны будет продолжено, выйдя на устойчивую траекторию роста.