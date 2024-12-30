Ещё у одного самолёта Jeju Air в Южной Корее возникла проблема с шасси
Авиакомпания планирует возобновить полеты после перехода на новый самолет.
Сегодня, 09:35
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Сегодня, 09:35Сегодня, 09:35
148Фото: pixabay.com
Проблемы с шасси возникли утром 30 декабря у рейса 7C101 южнокорейской авиакомпании Jeju Air. Он вылетел из международного аэропорта Кимпхо в Чеджу, обнаружил проблему с шасси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Yonhap.
Сообщается о механическом дефекте, вызванном проблемой шасси. В 07:25 борт вернулся в аэропорт Кимпхо.
"Авиакомпания Jeju Air планирует возобновить полеты после перехода на новый самолет", – говорится в публикации.
Проблемы с шасси, как утверждается, были те же, что и у самолета, который накануне разбился при посадке.
Напомним, ранее число жертв крушения самолёта в Южной Корее выросло до 124.
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