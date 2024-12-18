Ещё три участка республиканских трасс закрыли в Казахстане
Движение ограничено в трёх регионах.
Сегодня, 20:29
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Сегодня, 20:29Сегодня, 20:29
80Фото: КазАвтоЖол
Оперативной информацией об ограничении движения на дорогах республиканского значения поделились в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
В связи ухудшением погодных условий вводится ограничение для грузового и пассажирского транспорта в Актюбинской области:
- на участке дороги "Актобе-Мартук-граница РФ" км 23-99 (АЗС "Экоойл" - граница РФ);
- на участке дороги "Самара-Шымкент" км 776-1240 (Актобе - граница Кызылординской области).
В Кызылординской области невозможно проехать по участку дороги "Самара-Шымкент" км 1240-1357 (граница Актюбинской области - Аральск).
Планируемое открытие движения – 19 декабря в 6:00 часов.
Ранее сообщалось о том, что закрыты два участка трассы "Самара-Шымкент" в Актюбинской области и ЗКО.