Оперативной информацией об ограничении движения на дорогах республиканского значения поделились в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

В связи ухудшением погодных условий вводится ограничение для грузового и пассажирского транспорта в Актюбинской области:

- на участке дороги "Актобе-Мартук-граница РФ" км 23-99 (АЗС "Экоойл" - граница РФ);

- на участке дороги "Самара-Шымкент" км 776-1240 (Актобе - граница Кызылординской области).

В Кызылординской области невозможно проехать по участку дороги "Самара-Шымкент" км 1240-1357 (граница Актюбинской области - Аральск).

Планируемое открытие движения – 19 декабря в 6:00 часов.

Ранее сообщалось о том, что закрыты два участка трассы "Самара-Шымкент" в Актюбинской области и ЗКО.