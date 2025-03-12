Ещё пять лавин сошли на дорогу в ВКО
Трассу перекрыли из-за возможной опасности.
Сегодня, 21:08
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Сегодня, 21:08Сегодня, 21:08
109Фото: pxhere.com
Второй за день поток лавин сошёл на трассу в Восточно-Казахстанской области. О ситуации сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
"На участке дороги "Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен – Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи" (км 62–64) в период с 14:00 до 17:00 зафиксирован сход ещё пяти лавин общим объёмом 4000 кубометров. В ликвидации последствий задействованы шесть единиц специальной техники и десять сотрудников; работы по обеспечению проезда продолжаются", - заявили в компании.
Чтобы избежать ЧП, 13 марта с 10:00 специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС РК планируют провести взрывные работы. В связи с этим ориентировочное время возобновления движения перенесено на 18:00 13 марта.
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