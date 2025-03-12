Второй за день поток лавин сошёл на трассу в Восточно-Казахстанской области. О ситуации сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"На участке дороги "Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен – Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи" (км 62–64) в период с 14:00 до 17:00 зафиксирован сход ещё пяти лавин общим объёмом 4000 кубометров. В ликвидации последствий задействованы шесть единиц специальной техники и десять сотрудников; работы по обеспечению проезда продолжаются", - заявили в компании.

Чтобы избежать ЧП, 13 марта с 10:00 специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС РК планируют провести взрывные работы. В связи с этим ориентировочное время возобновления движения перенесено на 18:00 13 марта.