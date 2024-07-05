Ещё полсотни пострадавших в паводок семей получили ключи от новых домов в СКО

В Петропавловске ключи от новых домов получила 51 семья. Все они в период наводнения лишились своего жилья. Теперь пострадавшие заселят новый микрорайон на окраине областного центра. Полсотни домов построили за счёт средств крупного казахстанского бизнеса, передаёт BaigeNews.kz.

Семья Амировых переехала в Петропавловск шесть лет назад. Только обустроившись на новом месте, им пришлось бежать от стихии, которая буквально разрушила их жильё. Целый месяц вода стояла практически под крышу дома.

"У нас был большой дом. Жили дружно. Соседи хорошие. Остаётся на улице всего несколько домов. Бабушка соседка тоже ремонтировать дом будет. Не пойму, как её дом признали пригодным, как она одна здесь останется... У нас на участке было красиво: баня, гараж, шашлычная. Такая хорошая беседка была. Дети приезжали, собирались большим семейным кругом. Радостно жили. Дочь, зять, сын и внучка. Внук родился в период паводка", - рассказывает жительница Заречного Кульжауар Амирова.

Говорит, весной о грядущем наводнении их предупреждали. Но даже допустить мысль о масштабном паводке пенсионерка не могла.

"Дети говорили, надо уезжать. Я не верила. Но потом массовая эвакуация началась. Я себя остановила, собрала в руки. Решила, что ничего не жалеть и уезжать. Если всё нормально, может мало будет воды - вернёмся. Так думала я. И как уехали, на другой день сразу хлынула вода. Сын решил все-таки остаться, но вернулся. Сказал, что вода уже выше окон. Жалко. В таком возрасте дважды менять место жительства тяжело. Да ещё и вот так. Конечно, я плакала", - говорит Кульжауар Амирова.

В свои 75 лет пенсионерка даже не предполагала, что подобную силу стихии она увидит своими глазами.

"Одежду успели вывезти, дети погрузили, солдаты помогли, МЧС. Вещи и некоторую технику тоже. Остальное всё пропало. Новая мебель, баня, беседка - все рухнуло. Дом мокрый, беседку снесло, всё в мусоре. Когда вода спала, приехали. Я в дом заглядываю, а там вся мебель валяется. На пол не наступить было, как глина. Нога увязает. Даже шашлычная зона не выдержала. А в огороде все было: вишня, малина, смородина, груша. Сейчас пусто, ничего нет. Погреб под домом был полон солений. Дочь со свадьбы берегла шампанское, хотела на круглую дату открыть. Но его размыло и все наши запасы остались под размытым грунтом", - объясняет пенсионерка.

Дом семьи Амировых уже снесли. Восстанавливать сад и благоустраивать быт вместе с детьми пенсионерка будет на новом месте. Они заселятся в один из новых домов, построенных специально для пострадавших от паводка в микрорайоне на окраине Петропавловска. Новосёлы уже распределили между собой жилые комнаты. Приглядели место и для бани.

"Как здесь красиво, светло. Комнаты большие. Зал красивый. Дай бог, здесь у нас всегда будет детский смех и много гостей. В этом доме у нас всё будет хорошо, - осматриваясь на новом месте говорит Кульжауар Амирова. - Спальня моя первая будет. С внученькой буду. Дальняя спальня будет зятя с дочкой. Зал. Остальное всё общее. Благодарна, благодарна, слов нет. Спасибо всем, кто строил, кто приложил к этому усилия. Много, что нужно будет доделать. Но это всё терпимо. Главное, есть крыша над головой. В первую очередь закажем кухонный гарнитур, потом мебель. И по тихоньку обустроимся. Всё, что потеряли - восстановим. Это всё наживное".

Сегодня 51 семья получила ключи от собственных домов, построенных за счёт средств меценатов. Первыми гостями новосёлов стали сами спонсоры.

"История показывает, что сила нашего народа в единстве. Қазақтар айтады: Бірлікті ел бұзылмас... Паводки этой весны в очередной раз показали истину этой казахской пословицы. Строилось всё это быстро, за два месяца. Тем не менее мы каждому жителю сказали, что два года гарантии на каждый из домов есть. Все недочёты, если они будут вылезать со временем, а это строительство, такое бывает, всё это будет устраняться. Хотелось бы пожелать, чтобы дом был крепкий, царил уют, было тепло, чтобы все невзгоды обходили стороной", - сказал председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев.

На строительство сотни новых домов из спонсорских средств бизнесменов выделено два с половиной миллиарда тенге. Также на деньги меценатов для лишившихся жилья приобретают квартиры, ремонтируют дома и восстанавливают инфраструктуру.

Напомним, всего в помощь пострадавшим от паводка крупный казахстанский бизнес направил 60 миллиардов тенге.