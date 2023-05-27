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Ещё одну важную функцию пообещали внедрить в WhatsApp
WhatsApp скоро внедрит одну из самых важных функций современных мессенджеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ichip.
Речь идёт об именах пользователях, по которым можно будет искать новых людей или упоминать их в групповых чатах.
Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, которая позволит устанавливать никнеймы. Это предоставит пользователям дополнительный уровень конфиденциальности.
Сейчас для добавления контакта в WhatsApp нужно сохранить номер телефона пользователя. Причём он передаётся, даже если добавлять контакт через QR-код. Однако многие пользователи предпочитают добавлять определённые контакты, не раскрывая свой номер телефона.
Теперь разработчики внедряют юзернеймы. Портал WABetaInfo обнаружил поле для ввода имени пользователя WhatsApp в последней бета-версии приложения для Android. Скорее всего, после внедрения нововведения мессенджер позволит всем выбрать уникальные имена пользователей для своих учётных записей.
К сожалению, сроки запуска этой функции пока неизвестны. Вполне вероятно, что владельцы Android-смартфонов получат её раньше, чем пользователи iPhone.
Напомним, недавно в мессенджере появилась возможность сохранять исчезающие сообщения. Ранее разработчики популярного мессенджера обещали, что в WhatsApp можно будет редактировать уже отправленные сообщения.
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