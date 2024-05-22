Ещё одну улицу временно перекрыли в Астане
Вчера, 14:33
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Вчера, 14:33Вчера, 14:33
291Фото: baigenews.kz
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит средний ремонт дорожного полотна по ул. Ш.Бокеева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
"В связи с проведением ремонтных работ с 22 по 30 мая будет полностью перекрыто движение на участке улицы Ш.Бокеева от ул. Дуйсенбаева до тупика", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
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