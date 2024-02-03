Ещё одну трассу закрыли из-за непогоды в Казахстане

"КазАвтоЖол" сообщил об ограничении ещё на одном участке трассы республиканского значения из-за метели, передаёт BaigeNews.kz

Из-за сильного бокового ветра, низовой метели и плохой видимости с 16:00 закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке автодороги "Астана — Кабанбай Батыр — Нура — Темиртау" по Карагандинской области.

Ранее из-за непогоды закрыли трассу "Екатеринбург — Алматы", 1292 — 1353 км, от ПВП Жибек Жолы до границы Карагандинской области.

Из-за тумана, метели и плохой видимости были закрыты в трёх регионах страны: в Жамбылской, Костанайской областях и Улытау.