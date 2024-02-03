  • 3 Февраля, 17:03
  • BAIGENEWS

Ещё одну трассу закрыли из-за непогоды в Казахстане

Сегодня, 16:19
АВТОР
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pixabay Сегодня, 16:19
Сегодня, 16:19
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Фото: pixabay

"КазАвтоЖол" сообщил об ограничении ещё на одном участке трассы республиканского значения из-за метели, передаёт BaigeNews.kz

Из-за сильного бокового ветра, низовой метели и плохой видимости с 16:00 закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке автодороги "Астана — Кабанбай Батыр — Нура — Темиртау" по Карагандинской области.

Ранее из-за непогоды закрыли трассу "Екатеринбург — Алматы", 1292 — 1353 км, от ПВП Жибек Жолы до границы Карагандинской области.

Из-за тумана, метели и плохой видимости были закрыты в трёх регионах страны:  в Жамбылской, Костанайской областях и Улытау.

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