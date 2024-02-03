Ещё одну трассу закрыли из-за непогоды в Казахстане
Сегодня, 16:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:19Сегодня, 16:19
95Фото: pixabay
"КазАвтоЖол" сообщил об ограничении ещё на одном участке трассы республиканского значения из-за метели, передаёт BaigeNews.kz
Из-за сильного бокового ветра, низовой метели и плохой видимости с 16:00 закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке автодороги "Астана — Кабанбай Батыр — Нура — Темиртау" по Карагандинской области.
Ранее из-за непогоды закрыли трассу "Екатеринбург — Алматы", 1292 — 1353 км, от ПВП Жибек Жолы до границы Карагандинской области.
Из-за тумана, метели и плохой видимости были закрыты в трёх регионах страны: в Жамбылской, Костанайской областях и Улытау.
Самое читаемое
- Мальчик скончался после обрезания в Кокшетау
- Появилось видео задержания мужчины, избившего водителя "скорой" в Караганде
- Туристов похитили и ограбили на 845 тысяч долларов на Пхукете
- Россиянин бежал от мобилизации и попал в тюрьму в Казахстане
- Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем печати