Ещё одну трассу вскрыли в Атырауской области из-за угрозы подтопления села, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб региона по ЧС региона.

Данная дорога вела в село Сарытогай Махамбетского района.

"Для эффективного пропуска воды и недопущения подтопления населённых пунктов произведён разрыв дороги Махамбет – село Сарытогай. Акимат Махамбетского района подготовил инертные материалы для восстановления участка дорожного плотна, однако из-за большего количества воды и течения провести эти работы не представляется возможным. После снижения уровня воды будут проведены восстановительные работы", – сообщили в штабе.

Указывается, что из села Сарытогай в село Махамбет есть альтернативный маршрут по объездной дороге возле чайханы "Сейтек".

Жителей села просят отнестись с пониманием к данной ситуации.

Сообщалось, что в Атырауской области из-за опасности подтопления населённых пунктов Махамбетского района пришлось вскрыть дорожное полотно на 44-м километре трассы Атырау – Уральск в районе Сарайшыка.