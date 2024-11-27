Ещё одну справку могут быстро получить казахстанцы на портале eGov.kz
Новая услуга значительно упрощает процесс оформления, продления и восстановления водительского удостоверения.
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Пользователи портала eGov.kz стала доступна медсправка формы 073/у, подтверждающая, что получатель в состоянии управлять транспортным средством, передаёт BaigeNews.kz.
Новая услуга значительно упрощает процесс оформления, продления и восстановления водительского удостоверения.
Cправка формы 073/у — обязательный документ для всех водителей, который подтверждает отсутствие противопоказаний к управлению
транспортным средством. Ранее граждане получали её в бумажном виде после прохождения медосмотра у четырёх профильных специалистов (терапевта, психиатра-нарколога, офтальмолога и отоларинголога).
Благодаря новой услуге процесс получения медицинской справки на портале eGov.kz стал проще. Теперь пользователь получает документ в электронном формате после завершения медосмотра, а цифровой документ автоматически сохраняется в единой базе данных.
Как получить услугу онлайн:
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Здравоохранение – Медицинская помощь";
- выбрать услугу "Выдача медицинской справки по форме No 073/у";
- подписать запрос одним из доступных методов.
Справка с заключениями специалистов будет доступна в личном кабинете пользователя в формате PDF. Она действительна в течение года с момента получения.
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