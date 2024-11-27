  • 27 Ноября, 15:49
  • BAIGENEWS

Ещё одну справку могут быстро получить казахстанцы на портале eGov.kz

Новая услуга значительно упрощает процесс оформления, продления и восстановления водительского удостоверения.

Сегодня, 15:28
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:28
Сегодня, 15:28
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Фото: baigenews.kz

Пользователи портала eGov.kz стала доступна медсправка формы 073/у, подтверждающая, что получатель в состоянии управлять транспортным средством, передаёт BaigeNews.kz.

Новая услуга значительно упрощает процесс оформления, продления и восстановления водительского удостоверения.

Cправка формы 073/у — обязательный документ для всех водителей, который подтверждает отсутствие противопоказаний к управлению
транспортным средством. Ранее граждане получали её в бумажном виде после прохождения медосмотра у четырёх профильных специалистов (терапевта, психиатра-нарколога, офтальмолога и отоларинголога).

Благодаря новой услуге процесс получения медицинской справки на портале eGov.kz стал проще. Теперь пользователь получает документ в электронном формате после завершения медосмотра, а цифровой документ автоматически сохраняется в единой базе данных.

Как получить услугу онлайн:

  • авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Здравоохранение – Медицинская помощь";
  • выбрать услугу "Выдача медицинской справки по форме No 073/у";
  • подписать запрос одним из доступных методов.

Справка с заключениями специалистов будет доступна в личном кабинете пользователя в формате PDF. Она действительна в течение года с момента получения.

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