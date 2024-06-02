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Ещё одну путёвку на олимпиаду для Казахстана завоевала Назым Кызайбай

Сегодня, 17:04
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НОК РК Сегодня, 17:04
Сегодня, 17:04
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Фото: НОК РК

На проходящем в Бангкоке (Таиланд) заключительном лицензионном турнире по боксу казахстанка Назым Кызайбай (50 кг) выиграла в поединке 1/4 финала, и взяла, тем самым, путевку на Олимпийские игры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Наша соотечественница одолела Хянг Су Канг из КНДР - 5:0. Назым уступала после первого раунда, но, затем перевернула ход встречи, отправив, к тому же противницу в 3 раунде в нокдаун. 

Необходимо отметить, что это первая Олимпиада для двукратной чемпионки мира. Тем самым, в женском олимпийском турнире по боксу в Париже выступят три казахстанки, кроме Кызайбай это Карина Ибрагимова (57 кг) и Валентина Хальзова (75 кг). 

Всего у нашей страны теперь 57 лицензий.

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