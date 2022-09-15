Ещё одну победу на международном конкурсе одержал скрипач из Казахстана

Фото: theviolinchannel.com

Первое место на Международном конкурсе им. Родольфо Липицера в Италии занял скрипач из Казахстана Руслан Талас, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт конкурса.

TALAS Руслан (Казахстан), лауреат 1-й премии

В воскресенье в театре Братуйе (Италия) состоялась церемония награждения победителей конкурса и концерт лауреатов.

В июле этого года скрипач уже побеждал на престижном международном конкурсе WorldVision, где Руслан получил первую премию среди взрослых исполнителей и денежный приз в размере 100 000 евро. Кроме того, он выступит в Берлинской филармонии, Карнеги-холле в Нью-Йорке и московском Зарядье.