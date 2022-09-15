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  • Ещё одну победу на международном конкурсе одержал скрипач из Казахстана
theviolinchannel.com Сегодня, 12:56
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Фото: theviolinchannel.com

Ещё одну победу на международном конкурсе одержал скрипач из Казахстана

Первое место на Международном конкурсе им. Родольфо Липицера в Италии занял скрипач из Казахстана Руслан Талас, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт конкурса.

 

TALAS Руслан (Казахстан), лауреат 1-й премии

В воскресенье в театре Братуйе (Италия) состоялась церемония награждения победителей конкурса и концерт лауреатов.

В июле этого года скрипач уже побеждал на престижном международном конкурсе WorldVision, где Руслан получил первую премию среди взрослых исполнителей и денежный приз в размере 100 000 евро. Кроме того, он выступит в Берлинской филармонии, Карнеги-холле в Нью-Йорке и московском Зарядье.

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#музыка #конкурс #Италия
Сегодня, 12:56
75
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