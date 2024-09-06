Ещё одну медаль Паралимпиады принёс Казахстану дзюдоист Ергали Шамей

Ергали Шамей, выступающий в классе J1 в категории до 73 килограммов, завоевал серебряную медаль на соревнованиях по пара дзюдо на Паралимпиаде, передаёт BaigeNews.kz.

В первом раунде Ергали победил французского спортсмена Арминдо Родригеса. В полуфинале одержал победу иппоном над соперником из Германии/

В финале Ергали иппоном уступил румынскому спортсмену Флорин-Александру Болого.