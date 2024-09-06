Ещё одну медаль Паралимпиады принёс Казахстану дзюдоист Ергали Шамей
Сегодня, 20:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:05Сегодня, 20:05
59Фото: olympic.kz
Ергали Шамей, выступающий в классе J1 в категории до 73 килограммов, завоевал серебряную медаль на соревнованиях по пара дзюдо на Паралимпиаде, передаёт BaigeNews.kz.
В первом раунде Ергали победил французского спортсмена Арминдо Родригеса. В полуфинале одержал победу иппоном над соперником из Германии/
В финале Ергали иппоном уступил румынскому спортсмену Флорин-Александру Болого.
Самое читаемое
- Крупные налогоплательщики и котельные тянут Семей на дно рейтинга чистых городов
- По закону стаи: родственники погибшего школьника рассказали шокирующие подробности
- Дочь Бибигуль Тулегеновой рассказала подробности инцидента с Air Astana
- Почти 1 млрд тенге украли у государства трое фермеров в Актюбинской области
- Первый двукратный чемпион и дебют: как казахстанские паралимпийцы переписали историю