Ещё одну дорогу перекрыли в Актюбинской области
Сегодня, 21:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:22Сегодня, 21:22
155Фото: pxhere.com
В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке республиканской трассы в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Перекрыт проезд по дороге "Граница РФ (п/п Жайсан) - Актобе (с северным обходом) - Кызылорда" с 0 по 39 километры (участок Мартук - Хромтау).
Ориентировочное время открытия дороги – 28 февраля в 6:00.
Ранее сообщалось о том, что дороги перекрыты в трёх регионах Казахстана.
Самое читаемое