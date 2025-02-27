  • 27 Февраля, 22:50
  • BAIGENEWS

Ещё одну дорогу перекрыли в Актюбинской области

Сегодня, 21:22
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:22
Сегодня, 21:22
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Фото: pxhere.com

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке республиканской трассы в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Перекрыт проезд по дороге "Граница РФ (п/п Жайсан) - Актобе (с северным обходом) - Кызылорда" с 0 по 39 километры (участок Мартук - Хромтау).

Ориентировочное время открытия дороги – 28 февраля в 6:00.

Ранее сообщалось о том, что дороги перекрыты в трёх регионах Казахстана.

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