В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке республиканской трассы в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Перекрыт проезд по дороге "Граница РФ (п/п Жайсан) - Актобе (с северным обходом) - Кызылорда" с 0 по 39 километры (участок Мартук - Хромтау).

Ориентировочное время открытия дороги – 28 февраля в 6:00.

Ранее сообщалось о том, что дороги перекрыты в трёх регионах Казахстана.