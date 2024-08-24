Ещё одну бронзу завоевал Казахстан на чемпионате мира по борьбе

Сборная Казахстана завоевала ещё одну бронзовую медаль на чемпионате мира среди молодежи до 17 лет, который проходит в Аммане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Её обладательницей стала Медина Куанышбек (до 46 кг). В малом финале она одержала победу над украинкой Евгенией Друзенко.

Ранее сборная Казахстана уже завоевала две бронзовые медали. Анна Стратан (до 57 кг) завоевала "бронзу", одержав победу в "малом финале" над гречанкой Мэри Мани со счетом 5:1. Улдана Тилеухан (до 65 кг) в поединке за "бронзу" победила Анастасию Команову со счетом 17:2.