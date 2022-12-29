open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Ещё одно землетрясение произошло в 258 км от Алматы на границе Китая и Кыргызстана
pexels.com Сегодня, 07:41
208
Сегодня, 07:41
208
Фото: pexels.com

Ещё одно землетрясение произошло в 258 км от Алматы на границе Китая и Кыргызстана

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 29 декабря 2022 года в 01:17 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Эпицентр землетрясения расположен в 258 км на юго-восток от города Алматы на границе Китая и Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 10,5. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 41.86° с.ш. 79.46° в.д. Глубина 20 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет", - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".

Ранее, алматинцы почувствовали землетрясение, которое произошло 28 декабря в 23:17.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#землетрясение
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:41
208
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх