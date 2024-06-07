Ещё одно пешеходное пространство появится в Астане

В Астане появится ещё одно пешеходное пространство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Оно будет расположено в районе Алматы на проспекте Тауелсиздик.

Как отметили в акимате, проспект Тауелсиздик является важной артерии района, простирающейся от набережной реки Акбулак до проспекта Б. Момышулы.

По данным районного акимата, уже на площади 17 500 квадратных метров было уложено брусчатое покрытие, что значительно улучшило общий вид и удобство передвижения для пешеходов. В том числе отремонтирован асфальт на 4000 квадратных метров.

В планах также установить 40 урн и скамеек. Идёт обустройство двух скверов по проспекту Тауелсиздик, 6/1 и на пересечении проспекта Тауелсиздик и улицы Куйши Дина. Будут установлены теневые навесы для уютного и комфортного отдыха жителей. Уже посажено более 150 деревьев, планируется высадить более 700 деревьев (сосны, дикие яблони и тополя).

Для нуждающихся в особой поддержке создадут безбарьерную среду, что позволит им свободно передвигаться по пешеходным зонам.

Параллельно по району ведутся работы по обустройству двух общественных пространств: улицы Т. Жургенова и набережной реки Акбулак.

Фото: акимат Астаны