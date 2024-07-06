Ещё одно общественное пространство обустроили в Астане ко Дню столицы

Ко Дню столицы в районе Байконыр обустроили еще одно общественное пространство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Комплексное благоустройство данного общественного пространства включает в себя территорию от проспекта Тәуелсіздік до посольства Турции, а также улицы Ж. Ташенева и переулка Ж. Ташенева.

На данном участке вместо изношенного асфальтового покрытия уложили более 4000 квадратных метров новой брусчатки.

Кроме того, установлено 30 единиц наружной мебели (мусорные урны, скамейки), около 20 опор освещения. Также высажены зеленые насаждения.

Отметим, что ко Дню столицы в районе Байконыр будет сдано 20 дворов, 3 общественных пространства на благо жителей.

В целом до конца года планируется благоустройство 117 (45 новых, 72 ремонтно-восстановительных) дворовых территорий, на сегодняшний день 53 из них полностью завершены.

Фото: Акимат Астаны.