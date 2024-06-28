Ещё одна ярмарка заработает в Астане

С 29 июня в Астане начнет работу новая сельскохозяйственная ярмарка, вдоль улицы Бейбарыс Султана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

Новая ярмарка будет располагаться напротив ЖК "Рио-де-Жанейро". Адрес: ул. Бейбарыс Султана 23. на будет открыта для посетителей каждый день с 9:00 до 20:00 часов. На ярмарке будут представлены разнообразные товары от местных, а также товаропроизводителей из Туркестанской, Жамбылской и Акмолинской областей.

Посетители смогут приобрести свежие овощи и фрукты, качественное мясо, мучные изделия и многие другие продукты сельского хозяйства. Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 49,73, что обеспечит доступ к месту проведения мероприятия.

В столице уже работает ярмарка выходного дня. Она расположена в Сарыаркинском районе по адресу ул. Б. Сокпакпаева, 21. Данная ярмарка работает каждые выходные с 10:00 до 19:00.