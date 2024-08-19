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Ещё одна выделенная полоса Bus Lane появится в Астане

Сегодня, 20:19
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 20:19
Сегодня, 20:19
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Фото: baigenews.kz

С 20 августа в Астане внедряет выделенную полосу Bus Lane по проспекту аль-Фараби, передаёт BaigeNews.kz.

Автобусы смогут двигаться без препятствий на участке от проспекта Улы дала до улицы Керей Жанибек хандар, в двух направлениях. 

"Это один из активно растущих районов города. По данной улице по пяти маршрутам (№№ 15, 28, 35, 58, 84) курсируют 80 автобусов. Bus Lane позволит обеспечить беспрепятственное движение карет скорой помощи, спецслужб и пожарной техники. Также позволит сократить время проезда, интервал времени ожидания автобусов пассажирами на остановочных пунктах", - сообщили в акимате города.

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