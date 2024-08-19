Ещё одна выделенная полоса Bus Lane появится в Астане

С 20 августа в Астане внедряет выделенную полосу Bus Lane по проспекту аль-Фараби, передаёт BaigeNews.kz.

Автобусы смогут двигаться без препятствий на участке от проспекта Улы дала до улицы Керей Жанибек хандар, в двух направлениях.