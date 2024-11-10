Ещё одна трасса закрыта в Акмолинской области из-за непогоды

В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий полностью закрыта ещё одна трасса, передаёт BaigeNews.kz.

По данным нацкомпании "КазАвтоЖол", 10 ноября 2024 года в 00:00 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке трассы Екатеринбург - Алматы (км 856-915, от границы СКО до посёлка Жаксы).

Ориентировочное время открытие дороги – 10 ноября 2024 в 09:00.

Ранее сообщалось, что введены ограничения на республиканских трассах в Акмолинской, Павлодарской, Костанайской и Карагандинской областях. Позже к списку добавились область Улытау и СКО.