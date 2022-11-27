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Ещё одна сенсация на ЧМ-2022 в Катаре: Бельгия проиграла Марокко
Сборная Бельгии проиграла команде Марокко в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре, передаёт BaigeNews.kz.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Марокко. Первый гол на 73-й минуте забил Абдельхамид Сабири, автором второго мяча стал Закария Абухляль. Он забил гол в ворота Бельгии на 92-й минуте.
В итоге сборная Марокко набрала четыре очка и вышла в лидеры группы. Команда Бельгии с тремя очками пока вторая.
В 22:00 в этой группе сыграют Хорватия и Канада.
Напомним, первой сенсацией чемпионата мира в Катаре называли поражение Аргентины от сборной Саудовской Аравии, где потом объявили выходной, чтобы отпраздновать победу. Плюс ко всему наследный принц Саудовской Аравии на радостях отблагодарил футболистов, подарив каждому по машине. Однако вскоре Аргентина реабилитировалась, благодаря Месси, обыграв сборную Мексики.
Между тем, Саудовская Аравия проиграла Польше, а сборная Коста-Рики одержала победу над командой Японии.
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