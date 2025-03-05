  • 5 Марта, 16:45
  • BAIGENEWS

Ещё одна авиакомпания запустит дополнительные рейсы на Наурыз

Самолёты будут отправляться из Астаны по трём направлениям.

Сегодня, 16:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 16:24
Сегодня, 16:24
70
Фото: pxhere.com

В связи с празднованием Наурыза авиакомпания QAZAQ AIR вводит дополнительные авиарейсы. Мера позволит удовлетворить высокий спрос со стороны пассажиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта.

С 16 по 23 марта будет выполнено 10 дополнительных рейсов по направлениям:

  • Астана — Шымкент: 4 дополнительных рейса
  • Астана — Алматы: 2 дополнительных рейса
  • Астана — Туркестан: 4 дополнительных рейса

С 1 мая авиакомпания запустит новый маршрут Астана-Самарканд.

Ранее сообщалось о том, что казахстанские авиакомпании на мартовские праздники добавили 120 авиарейсов (Air Astana – 55, FlyArystan – 33, Scat - 32).

Самое читаемое

Наверх