Ещё одна авиакомпания запустит дополнительные рейсы на Наурыз
Самолёты будут отправляться из Астаны по трём направлениям.
Сегодня, 16:24
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Сегодня, 16:24Сегодня, 16:24
70Фото: pxhere.com
В связи с празднованием Наурыза авиакомпания QAZAQ AIR вводит дополнительные авиарейсы. Мера позволит удовлетворить высокий спрос со стороны пассажиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта.
С 16 по 23 марта будет выполнено 10 дополнительных рейсов по направлениям:
- Астана — Шымкент: 4 дополнительных рейса
- Астана — Алматы: 2 дополнительных рейса
- Астана — Туркестан: 4 дополнительных рейса
С 1 мая авиакомпания запустит новый маршрут Астана-Самарканд.
Ранее сообщалось о том, что казахстанские авиакомпании на мартовские праздники добавили 120 авиарейсов (Air Astana – 55, FlyArystan – 33, Scat - 32).
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