В связи с празднованием Наурыза авиакомпания QAZAQ AIR вводит дополнительные авиарейсы. Мера позволит удовлетворить высокий спрос со стороны пассажиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта.

С 16 по 23 марта будет выполнено 10 дополнительных рейсов по направлениям:

Астана — Шымкент: 4 дополнительных рейса

Астана — Алматы: 2 дополнительных рейса

Астана — Туркестан: 4 дополнительных рейса

С 1 мая авиакомпания запустит новый маршрут Астана-Самарканд.

Ранее сообщалось о том, что казахстанские авиакомпании на мартовские праздники добавили 120 авиарейсов (Air Astana – 55, FlyArystan – 33, Scat - 32).