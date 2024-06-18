Ещё один участок проспекта Кабанбай батыра перекроют в Астане
Сегодня, 20:11
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Сегодня, 20:11Сегодня, 20:11
116Фото: baigenews.kz
В Астане на сутки перекроют проезд по одному из участков на проспекте Кабанбай батыра, передаёт BaigeNews.kz.
"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра на участке от улицы Алматы до улицы Орынбор. В связи с проведением ремонтных работ с 21:00 18 июня до 21:00 19 июня участок будет полностью перекрыт (в том числе перекрёсток улица Керей Жанибек хандар-проспект Кабанбай батыра)", - сообщили в акимате Астаны.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты передвижения для исключения заторов на дорогах города.
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