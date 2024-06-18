Ещё один участок проспекта Кабанбай батыра перекроют в Астане

В Астане на сутки перекроют проезд по одному из участков на проспекте Кабанбай батыра, передаёт BaigeNews.kz.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра на участке от улицы Алматы до улицы Орынбор. В связи с проведением ремонтных работ с 21:00 18 июня до 21:00 19 июня участок будет полностью перекрыт (в том числе перекрёсток улица Керей Жанибек хандар-проспект Кабанбай батыра)", - сообщили в акимате Астаны.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты передвижения для исключения заторов на дорогах города.