Ещё один участок дороги в Астане перекроют на два дня
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В Астане из-за ремонта дороги будет ограничено движение на участке улицы Сыганак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
"ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщает о проведении работ по устройству верхнего слоя дорожного полотна по улице Сыганак на участке от улице Ч. Айтматова до улице Айтеке би. В этой связи 17, 18 августа вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет организовано по одной из сторон", — говорится в сообщении.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", — добавили в ведомстве.
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