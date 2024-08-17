  • 17 Августа, 21:57
  • BAIGENEWS

Ещё один участок дороги в Астане перекроют на два дня

Сегодня, 17:07
АВТОР
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pixabay Сегодня, 17:07
Сегодня, 17:07
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Фото: pixabay

В Астане из-за ремонта дороги будет ограничено движение на участке улицы Сыганак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщает о проведении работ по устройству верхнего слоя дорожного полотна по улице Сыганак на участке от улице Ч. Айтматова до улице Айтеке би. В этой связи 17, 18 августа вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет организовано по одной из сторон", — говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. 

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", — добавили в ведомстве.

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