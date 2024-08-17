Ещё один участок дороги в Астане перекроют на два дня

В Астане из-за ремонта дороги будет ограничено движение на участке улицы Сыганак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщает о проведении работ по устройству верхнего слоя дорожного полотна по улице Сыганак на участке от улице Ч. Айтматова до улице Айтеке би. В этой связи 17, 18 августа вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет организовано по одной из сторон", — говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.