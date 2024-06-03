Ещё один участок дороги перекроют в Астане
Сегодня, 22:20
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Сегодня, 22:20Сегодня, 22:20
102Фото: baigenews.kz
В Астане с 4 по 7 июня, из-за ремонтных работ, перекроют участок дороги от ул Ж. Ташенова до ул. А. Бараева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.
"Сообщаем о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по переулку Ж. Ташенова на участке от ул Ж. Ташенова до ул. А. Бараева. В этой связи с 4 по 7 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт", – говорится в сообщении.
Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
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