Ещё один участок дороги перекроют в Астане

В Астане с 4 по 7 июня, из-за ремонтных работ, перекроют участок дороги от ул Ж. Ташенова до ул. А. Бараева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

"Сообщаем о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по переулку Ж. Ташенова на участке от ул Ж. Ташенова до ул. А. Бараева. В этой связи с 4 по 7 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт", – говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.