Ещё один сообщник Аблязова добровольно возвращен в Казахстан

По уголовному делу в Казахстан добровольно возвращен еще один сообщник М.Аблязова - Богданов Алексей Владимирович, находившийся в розыске с 2009 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

"Он выступал номинальным представителем оффшорной компании "Metropolitan Manageres Corp" (BVI), Председателем Правления ЗАО "Беловодский крахмалопаточный комбинат" и специалистом ТОО "Маис Агро", использованных в хищении денежных средств банка на сумму свыше 300 млн тенге.



По результатам разъяснительной работы с близкими родственниками и адвокатом подозреваемого, Богданов изъявил желание возвратиться в Казахстан и оказывать содействие следствию, о чем направил письменное заявление", - сообщили в ведомстве.

15 мая 2024 года при содействии Интерпола МВД РК Богданов прибыл из города Брюссель в город Алматы.

"С учетом добровольного возвращения подозреваемого, полного признания вины и сотрудничества со следствием, ранее избранная в отношении Богданова мера пресечения в виде содержания под стражей изменена на залог", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия с участием подозреваемого.