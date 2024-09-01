Ещё один рабочий погиб на шахте в ВКО
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На Артемьевской шахте Восточно-Казахстанской области погиб рабочий подрядной организации. На мужчину обрушился закол — огромный кусок горной породы, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе группы предприятий KAZ Minerals, трагедия случилась в ночь на 1 сентября.
"В результате падения закола на Артемьевской шахте травмы, несовместимые с жизнью, получил проходчик подрядной организации.
Обстоятельства и причины происшествий выясняются, созданы специальные комиссии по расследованию. Председатель Совета директоров Группы KAZ Minerals Олег Новачук выехал в регион для личного участия в расследовании", — говорится в сообщении.
Между тем, это уже вторая трагедия на шахтах в ВКО за последние сутки. Напомним, 31 августа около 17:30 минут в Иртышской шахте были обнаружены без признаков жизни четыре человека – двое работников Иртышской шахты и двое работников подрядной организации. Предварительная причина смерти - отравление газом. По факту несчастного случая начато досудебное расследование, а на предприятии создана специальная комиссия по расследованию трагического случая.
Руководство и коллектив Группы KAZ Minerals принесли соболезнования родным и близким погибших. В Компании пообещали всеобъемлющую помощь семьям.
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