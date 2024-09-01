Ещё один рабочий погиб на шахте в ВКО

На Артемьевской шахте Восточно-Казахстанской области погиб рабочий подрядной организации. На мужчину обрушился закол — огромный кусок горной породы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе группы предприятий KAZ Minerals, трагедия случилась в ночь на 1 сентября.

"В результате падения закола на Артемьевской шахте травмы, несовместимые с жизнью, получил проходчик подрядной организации.

Обстоятельства и причины происшествий выясняются, созданы специальные комиссии по расследованию. Председатель Совета директоров Группы KAZ Minerals Олег Новачук выехал в регион для личного участия в расследовании", — говорится в сообщении.

Между тем, это уже вторая трагедия на шахтах в ВКО за последние сутки. Напомним, 31 августа около 17:30 минут в Иртышской шахте были обнаружены без признаков жизни четыре человека – двое работников Иртышской шахты и двое работников подрядной организации. Предварительная причина смерти - отравление газом. По факту несчастного случая начато досудебное расследование, а на предприятии создана специальная комиссия по расследованию трагического случая.

Руководство и коллектив Группы KAZ Minerals принесли соболезнования родным и близким погибших. В Компании пообещали всеобъемлющую помощь семьям.