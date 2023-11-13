Ещё один пожарный пост открыли в области Абай

В селе Новопокровка Бородулихинского района области Абай состоялось торжественное открытие нового пожарного поста. В зону его обслуживания входят три населённых пункта, в которых проживают 2 400 человек, передаёт BaigeNews.kz.

Модернизация парка пожарной техники департамента по ЧС в области осуществляется за счёт средств, выделенных из республиканского и местного бюджетов. Обновление автопарка предоставляет возможность передачи техники для создания новых пожарных постов и обеспечения пожарной безопасности в отдалённых населённых пунктах.

В этом году департамент передал 13 единиц пожарной техники на баланс местных исполнительных органов для создания пожарных постов, укрепления боевой готовности и обновления устаревшей техники в уже существующих постах.

На данный момент в области успешно действует 61 пожарный пост, оборудованный 70 единицами техники. Согласно Плану развития области на 2021-2025 годы и поэтапному плану на этот год, задумано создание двух новых пожарных постов. А также внепланово создано восемь пожарных постов, все они находятся на балансе местных исполнительных органов.