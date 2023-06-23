Ещё один оживлённый проспект Астаны закроют для замены асфальта

Фото: inform.kz

В Астане дорожники заменят асфальт на проспекте Мангелик Ел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

На время работ, с 23 июня по 5 июля, частично перекроют движение для автотранспортных средств на участке от улицы Хусейн бен Талал до улицы Ф.Онгарсыновой.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах", - говорится в сообщении акимата.

Ранее сообщалось, что из-за ремонта улиц в Астане изменили маршруты 15 автобусов.