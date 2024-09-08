Ещё один остроумный мультфильм про Шавката Рахмонова появился в Сети

Художник Моджахед Фудаилат, занимающийся созданием мультфильмов на тематику единоборств, опубликовал на своем Youtube-канале видео, посвященное потенциальному бою казахстанца Шавката Рахмонова за титул чемпиона UFC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В этом видео чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад предлагает Шавкату Рахмонову сначала сразиться с Камару Усманом. Президент UFC Дана Уайт сначала дает согласие на этот бой, однако затем меняет свое мнение: он бьет Усмана и дает право Рахмонову сразу подраться с Мухаммадом за титул. Более того, Уайт предлагает Шавкату чек на миллион долларов, если тот победит Белала.

Ранее на этом же Youtube-канале появилось видео, посвящённое бою казахстанского файтера Шавката Рахмонова и американца Стивена Томпсона.

А в другом остроумном клипе непобежденный полусредневес UFC из Казахстана посявился со своей горячей поклонницей, — журналисткой Лорой Санко,которая рассказывала о том, что Шавкат вызывает у нее мурашки.