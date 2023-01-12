Ещё один НПЗ в Казахстане планирует приостановить производство газа

Фото: pnhz.kz

В Казахстане второй нефтеперерабатывающий завод за неделею сообщает о планах приостановить производство нефтепродуктов. Это связано с несвоевременным вывозом сжиженного углеводородного газа газосетевыми организациями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Павлодарского нефтехимического завода.

Максимальная масса газа, которую завод может хранить, составляет 3600 тонн. На 11 января на ПНХЗ находится 2857 тонн газа, при этом его суточное производство на предприятии составляет 1000-1050 тонн.

"При сохранении существующей тенденции ПНХЗ будет вынужден произвести остановку ряда технологических установок для прекращения производства сжиженного газа. Данное обстоятельство приведёт также к сокращению производства бензина и дизельного топлива. Во избежание срыва выполнения утвержденной производственной программы руководство ПНХЗ просит акиматы Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Алматинской, Жетысуской областей и города Алматы оказать содействие для своевременного вывоза сжиженного углеводородного газа из ТОО "ПНХЗ" согласно плану поставки вне товарных бирж на январь 2023 года", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне в пресс-службе Атырауского НПЗ сообщили о резком сокращении производство газа, бензина и дизтоплива из-за нехватки свободных резервуаров для хранения нефтепродуктов.