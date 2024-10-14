  • 14 Октября, 17:40
  • BAIGENEWS

Ещё один марафон проведут в Астане

Сегодня, 16:34
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pxhere.com Сегодня, 16:34
Сегодня, 16:34
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Фото: pxhere.com

Ко Дню Республики в столичном районе Сарыарка пройдёт беговой марафон Koktal Run, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Мероприятие запланировано на 19 октября. Принять в нём участие может любой желающий.

Дистанция забега для девочек до 14 лет - один километр, мальчиков того же возраста - два километра. Для взрослых - пять километров. 

Лимит участников – 500 человек. Место проведения: парк "Коктал", по улице Бейбарыс.

Регистрация участников марафона будет проходить с 14 по 18 октября.

Победителя и призёров обещают наградить медалями и ценными призами.

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