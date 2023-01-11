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  • Ещё один летальный случай от COVID-19 зарегистрировали в Казахстане
pixabay.com Вчера, 08:30
494
Вчера, 08:30
494
Фото: pixabay.com

Ещё один летальный случай от COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

Ещё один человек скончался в Казахстане от коронавируса, это уже третий летальный исход с начала 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

По данным министерства, на 11 января лечение от КВИ продолжают получать 2 400 человек (–2 255+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находятся 240 пациентов, лечение на дому получают 2 160 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – восемь пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – семь пациентов,
  • на аппарате ИВЛ – четыре пациента.

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#статистика #коронавирус #Минздрав #смерть
BaigeNews.kz
Вчера, 08:30
494
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