Ещё один летальный случай от COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

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Ещё один человек скончался в Казахстане от коронавируса, это уже третий летальный исход с начала 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

По данным министерства, на 11 января лечение от КВИ продолжают получать 2 400 человек (–2 255+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находятся 240 пациентов, лечение на дому получают 2 160 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: