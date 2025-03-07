В Баку в рамках этапа Кубка мира по спортивной гимнастике состоялась квалификация в упражнениях на коне. От команды Казахстана в отборочном раунде приняли участие два гимнаста. По итогам выступления в финал пробился Зейнолла Идрисов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Спортсмен набрал 14,133 балла. Он квалифицировался с четвёртого места.

В шаге от выхода в финал остановился Ильяс Азизов (13,133 балла). Он стал девятым. В решающий раунд проходили восемь гимнастов.

Днём ранее успешно преодолели отбор Милад Карими (вольные упражнения), Ильяс Азизов и Дмитрий Потанин (оба в упражнениях на брусьях).

Решающие выступления начнутся 8 марта.