Ещё один казахстанский гимнаст пробился в финал этапа Кубка мира
За награды будут бороться четверо казахстанцев.
Сегодня, 16:58
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Сегодня, 16:58Сегодня, 16:58
80Фото: Алексей Пак
В Баку в рамках этапа Кубка мира по спортивной гимнастике состоялась квалификация в упражнениях на коне. От команды Казахстана в отборочном раунде приняли участие два гимнаста. По итогам выступления в финал пробился Зейнолла Идрисов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Спортсмен набрал 14,133 балла. Он квалифицировался с четвёртого места.
В шаге от выхода в финал остановился Ильяс Азизов (13,133 балла). Он стал девятым. В решающий раунд проходили восемь гимнастов.
Днём ранее успешно преодолели отбор Милад Карими (вольные упражнения), Ильяс Азизов и Дмитрий Потанин (оба в упражнениях на брусьях).
Решающие выступления начнутся 8 марта.