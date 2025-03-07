  • 7 Марта, 17:24
  • BAIGENEWS

Ещё один казахстанский гимнаст пробился в финал этапа Кубка мира

За награды будут бороться четверо казахстанцев.

Сегодня, 16:58
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Алексей Пак Сегодня, 16:58
Сегодня, 16:58
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Фото: Алексей Пак

В Баку в рамках этапа Кубка мира по спортивной гимнастике состоялась квалификация в упражнениях на коне. От команды Казахстана в отборочном раунде приняли участие два гимнаста. По итогам выступления в финал пробился Зейнолла Идрисов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК. 

Спортсмен набрал 14,133 балла. Он квалифицировался с четвёртого места. 

В шаге от выхода в финал остановился Ильяс Азизов (13,133 балла). Он стал девятым. В решающий раунд проходили восемь гимнастов.

Днём ранее успешно преодолели отбор Милад Карими (вольные упражнения), Ильяс Азизов и Дмитрий Потанин (оба в упражнениях на брусьях).

Решающие выступления начнутся 8 марта.

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