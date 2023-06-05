Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД

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Двое казахстанцев погибли на отдыхе в Таиланде за прошедшую неделю. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz. Один из погибших - Артур Искаков. Его родные просили помощи в социальных сетях, когда молодой человек был еще жив и находился в тайской больнице.

Сегодня в МИДе сообщили, что казахстанец со своей невестой нарушили запрет на купание и вошли в воду.

"Побережье было закрыто, были выставлены красные флаги, и никто в этот день не купался. По неподтвержденным данным, он якобы спасал свою девушку. Это подтвердить или опровергнуть не могу. У нас есть лишь информация о том, когда он попал в больницу. Спасатели вытащили его из воды, сделали искусственное дыхание, и передали уже приехавшим медикам. Медики отвезли его в больницу, он был в коме, в тяжелом состоянии. Прилетели его родители, мать и отец. Консул сразу же выехал с ними в Пхукет. Там уже на месте они вели переговоры с врачами", - сказал Смадияров.

Он отметил, что о транспортировке мужчины на родину просила его сестра, которая находилась в Казахстане. Тайские врачи изначально были против.

Айбек Смадияров сообщил, что был и второй случай гибели казахстанца на Пхукете. Обе трагедии не связаны друг с другом. Однако и в этом случае казахстанец проигнорировал запрет на купание и захлебнулся в больших волнах.

"Сейчас консул оказывает содействие родственникам в оформлении документов. В ближайшее время их тела будут доставлены в Казахстан. По данным тайской полиции и спасателей, в основном на такие поступки идут туристы из стран СНГ. Статистика с каждым годом растёт", - отметил представитель МВД.

В МИДе призвали граждан Казахстан соблюдать за границей правила и ограничения, чтобы избежать несчастных случаев.