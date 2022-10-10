Ещё один казахстанец решил баллотироваться в президенты

Фото: parlam.kz

В Центризбирком представлены документы Жуматая Алиева о выдвижении кандидатом в президенты Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Алиева выдвинуло общественное объединение "Халық демографиясы".

Он депутат мажилиса, член Комитета по социально-культурному развитию.

Родился в 1952 году в Джамбулской области. Окончил с отличием Ленинградский государственный университет, Алма-Атинский институт народного хозяйства, философ, экономист. Доктор философских наук, профессор, академик АСН Республики Казахстан, академик МАИ.

Был ректором Центрально-Азиатского университета, заведующим секретариатом Ассамблеи народа Казахстана.

В 2019 году не сдал экзамен на знание государственного языка, допустив 19 ошибок в сочинении, и выбыл из предвыборной гонки.